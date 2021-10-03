Врач объяснила, почему сердцу не нужен отдых в отличие от остальных мышц

Фитнес и здоровье
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Врач объяснила, почему сердцу не нужен отдых в отличие от остальных мышцВсё дело в клетках, из которых оно состоит
Автор BBC Science Focus доктор Ниш Манек рассказала, чем сердечная мышца отличается от других в нашем организме.
Наше сердце, пишет эксперт Ниш Манек, ежедневно совершает примерно 100 тысяч ударов. Примерно то же количество энергии требуется для сжатия теннисного мяча. Почему же сердечная мышца не нуждается в отдыхе?
Как замечает медик, сердце по строению несколько отличается от скелетных мышц. Сама сердечная мышца состоит из клеток кардиомиоцитов. Эти клетки очень устойчивы к утомлению. Кроме того, они лучше, нежели обычные мышечные клетки, извлекают из крови кислород. Ещё одна особенность сердца - оно довольно гибко в плане топлива.