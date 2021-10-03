Фитнес и здоровье
Сегодня в 16:15
1 мин.

Врач объяснила, почему сердцу не нужен отдых в отличие от остальных мышц

Всё дело в клетках, из которых оно состоит
Автор BBC Science Focus доктор Ниш Манек рассказала, чем сердечная мышца отличается от других в нашем организме.
Врач объяснила, почему сердцу не нужен отдых в отличие от остальных мышц

Наше сердце, пишет эксперт Ниш Манек, ежедневно совершает примерно 100 тысяч ударов. Примерно то же количество энергии требуется для сжатия теннисного мяча. Почему же сердечная мышца не нуждается в отдыхе?

Врач объяснила, почему сердцу не нужен отдых в отличие от остальных мышц

Как замечает медик, сердце по строению несколько отличается от скелетных мышц. Сама сердечная мышца состоит из клеток кардиомиоцитов. Эти клетки очень устойчивы к утомлению. Кроме того, они лучше, нежели обычные мышечные клетки, извлекают из крови кислород. Ещё одна особенность сердца - оно довольно гибко в плане топлива.