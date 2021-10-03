Врач объяснила, почему сердцу не нужен отдых в отличие от остальных мышц

Как замечает медик, сердце по строению несколько отличается от скелетных мышц. Сама сердечная мышца состоит из клеток кардиомиоцитов. Эти клетки очень устойчивы к утомлению. Кроме того, они лучше, нежели обычные мышечные клетки, извлекают из крови кислород. Ещё одна особенность сердца - оно довольно гибко в плане топлива.