Врач объяснила, в чём вред тёмного режима на телефоне для глаз

По словам врача, тёмный интерфейс полезен при низкой освещённости, светобоязни или мигрени, а также помогает при синдроме сухого глаза. Тёмный фон снижает контрастность экрана, что делает его более комфортным. OLED-дисплеи особенно выигрывают от тёмных тем, так как пиксели могут гаснуть, уменьшая общее свечение.

Однако у тёмного режима тем есть и недостатки. Например, светлый текст на тёмном фоне может вызывать расширение зрачка, что приводит к искажению изображения у людей с астигматизмом или пониженной контрастной чувствительностью. Это может затруднить чтение и вызвать появление ореолов вокруг букв. К тому же в целом тёмный фон не решает проблему сухости глаз.

Светлые темы, напротив, лучше подходят для чтения мелкого текста. Яркий фон уменьшает зрачки, увеличивает глубину резкости и улучшает чёткость. Это особенно полезно при ярком свете, а также при работе с таблицами, картами и графиками, что ускоряет и улучшает точность чтения.

Важно также правильно настроить шрифт: размер, толщина и межстрочный интервал имеют большое значение. Тонкие шрифты и низкая контрастность могут вызвать усталость глаз, а чрезмерная контрастность в тёмных темах усиливает блики. Рекомендуется регулировать яркость и контрастность в зависимости от условий освещения.

Кроме того, на напряжение глаз влияют привычки, такие как расстояние до экрана, частота мигания и периодические перерывы. Следование правилу 20-20-20 (каждые 20 минут смотреть на отдалённый объект в течение 20 секунд) и соблюдение дистанции от глаз 30-40 см для смартфонов и 40-70 см для мониторов помогает снизить нагрузку на глаза.

«Тёмная тема снижает общую яркость и блики, поэтому она комфортнее в условиях низкой освещённости, при светобоязни или мигрени. Она также уменьшает дискомфорт при синдроме сухого глаза за счёт меньшего контраста «экран — окружение». На OLED-дисплеях тёмный фон выключает пиксели и снижает суммарное свечение в темноте», — пояснила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.