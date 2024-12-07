Чрезмерное использование эфирных масел может вызвать такие проблемы, как кровотечение из носа, особенно у молодых людей.

На рынках представлен широкий ассортимент этой продукции с такими заманчивыми ароматами, как персик, виноград и мята-лайм. Производители утверждают, что ингаляторы снимают заложенность носа, стресс и даже усталость. Но реальные ингредиенты часто не раскрываются, поэтому пользователи не знают о потенциальных рисках.

Отоларинголог Ирина Кириченко подчеркнула важность приобретения сертифицированной продукции, поскольку несертифицированные ингаляторы могут вызывать аллергические или токсические реакции. Она также подчеркнула, что эти устройства следует использовать только временно, во время болезней или эпидемий.

Длительное использование может пересушить носовую полость, что приведет к дальнейшим осложнениям.

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