Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 декабря 2024, 11:33
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Врач объяснила вред для здоровья новой замены вейпов — аромаингаляторов

Такие ингаляторы набирают неожиданную популярность
Ароматические ингаляторы переживают неожиданный всплеск продаж на торговых площадках, причем основными покупателями становятся дети, сообщает телеканал 360°. Многие дети называют эти устройства «крутыми» или говорят, что они дают ощущения, которые «бьют в голову». Однако эксперты предупреждают, что эти продукты далеко не безвредны.
Врач объяснила вред для здоровья новой замены вейпов — аромаингаляторов
© Ferra

Чрезмерное использование эфирных масел может вызвать такие проблемы, как кровотечение из носа, особенно у молодых людей.

На рынках представлен широкий ассортимент этой продукции с такими заманчивыми ароматами, как персик, виноград и мята-лайм. Производители утверждают, что ингаляторы снимают заложенность носа, стресс и даже усталость. Но реальные ингредиенты часто не раскрываются, поэтому пользователи не знают о потенциальных рисках.

Отоларинголог Ирина Кириченко подчеркнула важность приобретения сертифицированной продукции, поскольку несертифицированные ингаляторы могут вызывать аллергические или токсические реакции. Она также подчеркнула, что эти устройства следует использовать только временно, во время болезней или эпидемий.

Длительное использование может пересушить носовую полость, что приведет к дальнейшим осложнениям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.