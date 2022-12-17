Врач объяснила вред резкого похудения к Новому году

По ее словам, воздержание от продуктов, богатых углеводами или жирами, вместе с регулярными напряженными физическими нагрузками приводит к дефициту энергии, ухудшает самочувствие и нарушает работу пищеварительной системы.

Кроме того, такая потеря веса происходит за счет вывода из организма лишней воды, что грозит набором веса в обозримом будущем. А если и этого было мало, то быстрая потеря веса часто приводит к обвисанию кожи и образованию морщин, предупреждает Александрова. Она добавила, что жиры, содержащиеся в молоке, масле, авокадо и рыбе, полезны для здоровья, поэтому не имеет смысла от них отказываться.

Александрова отметила, что эффективное и безопасное снижение веса происходит благодаря диетическим привычкам и умеренным физическим нагрузкам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.