Врач оценил вред смартфона для сна

Врач заявил, что за час-два до сна не стоит использовать смартфоны или проверять электронную почту. По словам Новикова, эти действия возбуждают нервную систему. Также врач посоветовал уменьшать яркость экрана вечером. Свет от гаджета, как он утверждает, негативно влияет на выработку «гормона сна» мелатонина.

«Просмотр новостей и любые стрессовые ситуации лучше отложить на следующий день. Гаджеты с собой в постель брать не следует. Все посторонние дела — просмотр телевизора, даже чтение с листа — всё должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна», — говорит Новиков.

Также он не советует брать телефон в руки, если вы проснулись среди ночи.