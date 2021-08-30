Врач перечислил 4 фактора, способствующих образованию кариеса

Стоматолог Максим Михайлов назвал 4 причины, почему у людей с напряжённым ненормированным графиком и тяжёлой умственной работой может появиться кариес.

Нарушение режима дня. Если человек ведёт ночной образ жизни, то у него может наблюдаться нарушение слюноотделения. А если не вырабатывается во рту достаточное количество слюны, если её pH-баланс ниже (норма - 6-7), то вероятность образования кариеса повышается. Кроме этого, при проблемах со слюноотделением зубы в целом изнашиваются быстрее. Кроме того, специалист подчёркивает, что ночью пищеварительная система не работает, поэтому и слюна не выделяется. По этой причине люди, работающие в ночную смену, больше подвержены риску кариеса. Максим Михайлов добавляет, что важно ещё количество слюны и вязкость, то есть она должна быть жидкой и обильной.

Для поддержания здоровья зубов врач советует по ночам не перекусывать, а спать; пить больше воды днём; в целом высыпаться или не есть при недосыпе много углеводных продуктов.

Неправильное питание. Пища, богатая углеводами, считается вредной. Прежде всего, она может прилипать к зубам (печенье, конфеты, нуга) и убрать плёнку, которая создаётся при этом, не так-то просто. Также при употреблении максимально переработанной пищи жевательные мышцы не получают нужной нагрузки. А ещё если питаться неправильно долгое время, то возникнут заболевания ЖКТ.

Поэтому стоматолог советует больше есть фруктов и овощей в сыром виде, снизить количество термически обработанной пищи и сладкого, при гастрите посетить врача для уменьшения уровня кислотности во рту.