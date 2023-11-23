Врач перечислил закуски, которые помогут быстрее похудеть

Вообще, по мнению доктора Мосли, тем, кто хочет похудеть, нужно питаться полноценно, а не перекусывать в течение дня. Связано это с тем, что перекусы повышают уровень инсулина между приёмами пищи, могут усиливать чувство голода.

Однако если вы всё-таки очень проголодались, то между приёмами пищи можно съесть определённые продукты. Это некрахмалистые овощи, кусочек сыра или ягоды. Ещё один вариант - орехи, которые содержат белок, витамины, минералы.