Врач перечислил закуски, которые помогут быстрее похудеть

Врач перечислил закуски, которые помогут быстрее похудетьДобавьте их к своей диете
Эксперт по снижению веса доктор Майкл Мосли назвал продукты, которые можно есть худеющим в качестве перекуса.
Вообще, по мнению доктора Мосли, тем, кто хочет похудеть, нужно питаться полноценно, а не перекусывать в течение дня. Связано это с тем, что перекусы повышают уровень инсулина между приёмами пищи, могут усиливать чувство голода.
Однако если вы всё-таки очень проголодались, то между приёмами пищи можно съесть определённые продукты. Это некрахмалистые овощи, кусочек сыра или ягоды. Ещё один вариант - орехи, которые содержат белок, витамины, минералы.
Хорошая идея для перекуса - это также простой жирный йогурт в греческом стиле с полезными ягодами, авокадо с тостом или крекерами.
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