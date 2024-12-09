Врач перечислила главные причины облысения мужчин

Исследования 2020 и 2024 годов подтвердили, что курение повышает риск облысения, но прямой связи между употреблением алкоголя и выпадением волос не установлено. Хотя некоторые предполагают влияние алкоголя, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить его воздействие.

Интересно, что исследование, проведенное в 2023 году, выявило удивительную связь между напитками с высоким содержанием сахара и выпадением волос. Исследование показало, что высокое потребление сахаросодержащих газировок, соков и спортивных напитков связано с повышенным риском прогрессирующего выпадения волос. Однако для установления более четкой взаимосвязи также необходимы дополнительные исследования.

В заключение следует отметить, что, хотя генетика остается главным фактором, выбор образа жизни, такой как курение и высокое потребление сахара, также может повлиять на возникновение алопеции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.