Врач перечислила, какие блюда нельзя сочетать между собой

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Врач перечислила, какие блюда нельзя сочетать между собойНесмотря на то что эти сочетания довольно популярны
"Лайф" поделился рекомендациями диетолога Елены Соломатиной по поводу различных продуктов, которые мы привыкли есть вместе.
Специалист заявила, пишет "Лайф" со ссылкой на интервью с радио Sputnik, что сочетать между собой некоторые продукты может быть опасно для здоровья. К примеру, это кофе с молоком, помидоры и огурцы, мясо и картошка. Все они могут вызвать проблемы с ЖКТ. Также всё зависит от индивидуальных особенностей организма: есть люди, которым нельзя, например, есть пельмени.
Врач добавила: "Многие плохо переносят мясо с картошкой или с макаронами. Этому есть обоснование: мясо - продукт, который переваривается в желудке, требует соляной кислоты, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего".