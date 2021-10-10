Врач перечислила, какие блюда нельзя сочетать между собой

Специалист заявила, пишет "Лайф" со ссылкой на интервью с радио Sputnik, что сочетать между собой некоторые продукты может быть опасно для здоровья. К примеру, это кофе с молоком, помидоры и огурцы, мясо и картошка. Все они могут вызвать проблемы с ЖКТ. Также всё зависит от индивидуальных особенностей организма: есть люди, которым нельзя, например, есть пельмени.