Врач перечислила продукты, замедляющие старение

Вода. Важно потреблять не менее двух литров воды в сутки.

Грецкие орехи. Они считаются одним из лучших продуктов с омега-3. Орехи укрепляют иммунитет, поддерживают кожу в упругом состоянии.

Авокадо. Этот фрукт отвечает за выведение отходов из организма. Также он придаёт коже сияние, увлажняет её, отсрочивает возникновение морщин.

Зелёный чай. Отличается очень сильным антиоксидантным действием. Этот напиток полезен при болезнях, связанных с кожей, препятствует образованию возрастных и солнечных пятен на ней.

Яблоки. Одно зелёное яблоко с кожурой предотвращает дряблость кожи, защищает от повреждений и ломкости волосы.

Виноград. Мощным антиоксидантом считается ресвератрол в виноградных косточках. Также этот фрукт защищает от рака простаты, молочной железы, укрепляет иммунную систему, подтягивает кожу.

Репчатый лук и чеснок. Они богаты витаминами группы В, серой, селеном.

Томаты. Благодаря им вы сохраните кожу гладкой.