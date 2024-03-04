Врач перечислила продукты, замедляющие старение

Врач перечислила продукты, замедляющие старениеДобавьте их в свой рацион
Вода. Важно потреблять не менее двух литров воды в сутки.
Грецкие орехи. Они считаются одним из лучших продуктов с омега-3. Орехи укрепляют иммунитет, поддерживают кожу в упругом состоянии.
Авокадо. Этот фрукт отвечает за выведение отходов из организма. Также он придаёт коже сияние, увлажняет её, отсрочивает возникновение морщин.
Зелёный чай. Отличается очень сильным антиоксидантным действием. Этот напиток полезен при болезнях, связанных с кожей, препятствует образованию возрастных и солнечных пятен на ней.
Яблоки. Одно зелёное яблоко с кожурой предотвращает дряблость кожи, защищает от повреждений и ломкости волосы.
Виноград. Мощным антиоксидантом считается ресвератрол в виноградных косточках. Также этот фрукт защищает от рака простаты, молочной железы, укрепляет иммунную систему, подтягивает кожу.
Репчатый лук и чеснок. Они богаты витаминами группы В, серой, селеном.
Томаты. Благодаря им вы сохраните кожу гладкой.
Тёмно-зеленые овощи (шпинат, брокколи, салат-латук и др.). Поддерживают кожу упругой и препятствуют образованию целлюлита они за счёт большого количества фолиевой кислоты.
Ягоды и фрукты. В них много антиоксидантов, поэтому они обладают мощным антивозрастным эффектом.
Тёмный шоколад. Какао-бобы отличаются большим количеством антиоксидантов. Полезные свойства этих веществ вы получите только из тёмного шоколада.
Рыба. В ней много омега-3, а больше всего — в холодноводной рыбе (лососе, тунце, сардине).
Йогурт. Омолаживающим и регенерирующим действием обладает рибофлавин (витамин В2) в сыворотке йогурта.
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