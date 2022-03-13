Врач перечислила шесть самых полезных для работы мозга продуктов

Врач перечислила шесть самых полезных для работы мозга продуктовО них пишет издание Daily Express
Ума Найду, диетолог, психиатр, исследователь здоровья мозга, порекомендовала шесть продуктов, благотворно влияющих на мозг и на скорость его работы. При этом обычно данные продукты люди не употребляют в достаточном количестве.
Прежде всего, это специи. Специалист отмечает, что они имеют антиоксидантный эффект и помогают мозгу бороться с вредными свободными радикалами, что позволяет предотвратить процесс окисления, который может повредить ткани. К тому же куркума, например, снижает тревогу и защищает гиппокамп, шафран значительно уменьшает проявление депрессивных симптомов. Польза шафрана была доказана в 2013 году в ходе метаанализа пяти исследований.
Следующее - ферментированные продукты. Они создаются благодаря смешиванию различных ингредиентов с бактериями и дрожжами. Из подобных продуктов можно назвать квашеную капусту, йогурт с активными микроорганизмами («живой»), чайный гриб, кимчи. Все они помогают уменьшить беспокойство. Кроме того, в обзоре 45 исследований, который был проведён в 2016 году, отмечается, что эти продукты защищают мозг животных, замедляют процесс ухудшения когнитивных функций и улучшают память.
Рекомендует специалист также употреблять для хорошей работы мозга тёмный шоколад. В таком шоколаде содержится много железа, а оно способствует защите клеток мозга, помогает контролировать производство химических веществ и химические пути, влияющие на настроение.
Благодаря большому количеству магния в авокадо мыслительная деятельность также улучшится.
В орехах содержатся полезные для мозга жиры и масла, добавляет эксперт.
Наконец, последней разновидностью продуктов стала листовая зелень. В ней есть витамин Е, флавоноиды, каротиноиды. Все они защищают от развития старческого слабоумия, снижения когнитивных функций.
Помимо организации правильного питания, для хорошей работы мозга важно заниматься спортом. Всё дело в том, что физические упражнения уменьшают стресс, нормализуют сахар в крови, холестерин, снижают давление. Всё это полезно для мозга и для сердца.
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