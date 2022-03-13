Врач перечислила шесть самых полезных для работы мозга продуктов

Ума Найду, диетолог, психиатр, исследователь здоровья мозга, порекомендовала шесть продуктов, благотворно влияющих на мозг и на скорость его работы. При этом обычно данные продукты люди не употребляют в достаточном количестве.

Прежде всего, это специи. Специалист отмечает, что они имеют антиоксидантный эффект и помогают мозгу бороться с вредными свободными радикалами, что позволяет предотвратить процесс окисления, который может повредить ткани. К тому же куркума, например, снижает тревогу и защищает гиппокамп, шафран значительно уменьшает проявление депрессивных симптомов. Польза шафрана была доказана в 2013 году в ходе метаанализа пяти исследований.

Следующее - ферментированные продукты. Они создаются благодаря смешиванию различных ингредиентов с бактериями и дрожжами. Из подобных продуктов можно назвать квашеную капусту, йогурт с активными микроорганизмами («живой»), чайный гриб, кимчи. Все они помогают уменьшить беспокойство. Кроме того, в обзоре 45 исследований, который был проведён в 2016 году, отмечается, что эти продукты защищают мозг животных, замедляют процесс ухудшения когнитивных функций и улучшают память.

Рекомендует специалист также употреблять для хорошей работы мозга тёмный шоколад. В таком шоколаде содержится много железа, а оно способствует защите клеток мозга, помогает контролировать производство химических веществ и химические пути, влияющие на настроение.