Врач перечислила восемь эффективных способов похудеть

Регулярно занимайтесь спортом. Это поможет вам сжигать калории и наращивать мышечную массу. Наличие мышц помогает ускорить обмен веществ. Эллен Томпсон из Blink Fitness говорит, что физическим упражнениям средней интенсивности нужно уделять не менее 150 минут в неделю.

Пейте достаточное количество воды. Благодаря этому вы сможете регулировать аппетит и поддерживать в норме обмен веществ.

Исключите из рациона обработанные продукты. К ним относятся картофельные чипсы, мясные деликатесы, хот-доги, замороженная пицца, супы быстрого приготовления, многие сухие завтраки.

Высыпайтесь. Нехватка сна может влиять на аппетит. В частности, на возникновение чувства голода и усиление тяги к еде.