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Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 января 2024, 02:15
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Врач перечислила восемь эффективных способов похудеть

Они помогут также уменьшить индекс массы тела
Индекс массы тела (ИМТ), по данным Национального института сердца, лёгких и крови, рассчитывается с учётом веса и роста человека. Высокие показатели ИМТ могут способствовать развитию диабета 2 типа, гипертонии, сердечных болезней, апноэ во сне, остеоартрита и рака. Лиза Янг, доктор медицинских наук, доктор философии, диетолог с частной практикой, рассказала, что можно сделать для снижения индекса массы тела.

Регулярно занимайтесь спортом. Это поможет вам сжигать калории и наращивать мышечную массу. Наличие мышц помогает ускорить обмен веществ. Эллен Томпсон из Blink Fitness говорит, что физическим упражнениям средней интенсивности нужно уделять не менее 150 минут в неделю.

Пейте достаточное количество воды. Благодаря этому вы сможете регулировать аппетит и поддерживать в норме обмен веществ.

Исключите из рациона обработанные продукты. К ним относятся картофельные чипсы, мясные деликатесы, хот-доги, замороженная пицца, супы быстрого приготовления, многие сухие завтраки.

Высыпайтесь. Нехватка сна может влиять на аппетит. В частности, на возникновение чувства голода и усиление тяги к еде.

Врач перечислила восемь эффективных способов похудеть
© Shutterstock

Придерживайтесь хорошо сбалансированной диеты. Она включает фрукты, овощи, нежирный белок, цельнозерновые продукты.

Точно подсчитайте свой ИМТ. У людей с избыточным весом он составляет от 25 до 29,9. При ожирении ИМТ равняется минимум 30.

Отслеживайте уровень своей физической активности каждый день. Это можно сделать при помощи фитнес-браслета.

Ведите журнал. Записывайте свой вес и все действия, которые вы выполняете ежедневно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.