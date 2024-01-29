Врач перечислила восемь эффективных способов похудеть

Врач перечислила восемь эффективных способов похудетьОни помогут также уменьшить индекс массы тела
Регулярно занимайтесь спортом. Это поможет вам сжигать калории и наращивать мышечную массу. Наличие мышц помогает ускорить обмен веществ. Эллен Томпсон из Blink Fitness говорит, что физическим упражнениям средней интенсивности нужно уделять не менее 150 минут в неделю.
Пейте достаточное количество воды. Благодаря этому вы сможете регулировать аппетит и поддерживать в норме обмен веществ.
Исключите из рациона обработанные продукты. К ним относятся картофельные чипсы, мясные деликатесы, хот-доги, замороженная пицца, супы быстрого приготовления, многие сухие завтраки.
Высыпайтесь. Нехватка сна может влиять на аппетит. В частности, на возникновение чувства голода и усиление тяги к еде.
Придерживайтесь хорошо сбалансированной диеты. Она включает фрукты, овощи, нежирный белок, цельнозерновые продукты.
Точно подсчитайте свой ИМТ. У людей с избыточным весом он составляет от 25 до 29,9. При ожирении ИМТ равняется минимум 30.
Отслеживайте уровень своей физической активности каждый день. Это можно сделать при помощи фитнес-браслета.
Ведите журнал. Записывайте свой вес и все действия, которые вы выполняете ежедневно.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.