Врач предупредил, что рак может не иметь явных симптомов

Некоторые виды рака простаты, молочной железы и щитовидной железы часто развиваются медленно, без явных симптомов. Также они могут распространяться на другие органы.

В любом случае обнаружить рак важно на ранней стадии. Однако при «тихом раке» это может оказаться непростой задачей.