Врач предупредил: обычная зубная щётка не справляется с очисткой рта, и это опасно

Чтобы защитить себя, специалисты советуют добавить к ежедневной гигиене всего четыре простых шага: чистить между зубами ёршиками, очищать язык с помощью специального скребка, быть аккуратным с дёснами, не полоскать рот водой после чистки.

