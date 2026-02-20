Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 февраля 2026, 12:45
1 мин.

Врач предупредил: обычная зубная щётка не справляется с очисткой рта, и это опасно

Она счищает не всё
Многие люди считают, что если они чистят зубы два раза в день, то их здоровье в полном порядке. Однако стоматологи не согласны: даже самая тщательная чистка обычной щёткой убирает только 80 процентов налёта. Оставшаяся часть скапливается там, куда щетинки просто не могут добраться — между зубами и возле дёсен. Как объясняет Залим Кудаев, основатель сети клиник «Зубы за один день», эти 20 процентов налёта могут стать причиной серьёзных болезней.
Врач предупредил: обычная зубная щётка не справляется с очисткой рта, и это опасно
© ArtPhoto_studio / freepik

Исследования, как говорит Кудаев, показывают, что хроническое воспаление во рту влияет на весь организм. Токсины от бактерий попадают в кровь.

Кровоточивость дёсен — первый признак хронического воспаления, которое выбрасывает токсины в кровь, что по ряду исследований повышает риск диабета на 26%, увеличивает вероятность инсульта на 86%.

Залим Кудаев
Основатель сети клиник «Зубы за один день»

Кроме того, бактерии из налёта могут проникать в мозг. Некоторые учёные связывают это с ускорением старения клеток и появлением бляшек, которые ведут к болезни Альцгеймера. Сам пародонтит (воспаление тканей вокруг зуба) грозит неприятным запахом изо рта, расшатыванием и потерей зубов.

Тревожные статистические данные, которые подтверждают проблему, — 90% людей старше 50 лет имеют ранние признаки заболеваний дёсен, а 4 из 10 взрослых страдают от воспалений, не замечая симптомов.

Залим Кудаев

Чтобы защитить себя, специалисты советуют добавить к ежедневной гигиене всего четыре простых шага: чистить между зубами ёршиками, очищать язык с помощью специального скребка, быть аккуратным с дёснами, не полоскать рот водой после чистки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.