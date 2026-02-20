Врач предупредил: обычная зубная щётка не справляется с очисткой рта, и это опасно

Врач предупредил: обычная зубная щётка не справляется с очисткой рта, и это опасноОна счищает не всё
Исследования, как говорит Кудаев, показывают, что хроническое воспаление во рту влияет на весь организм. Токсины от бактерий попадают в кровь.
Кровоточивость дёсен — первый признак хронического воспаления, которое выбрасывает токсины в кровь, что по ряду исследований повышает риск диабета на 26%, увеличивает вероятность инсульта на 86%.
Кроме того, бактерии из налёта могут проникать в мозг. Некоторые учёные связывают это с ускорением старения клеток и появлением бляшек, которые ведут к болезни Альцгеймера. Сам пародонтит (воспаление тканей вокруг зуба) грозит неприятным запахом изо рта, расшатыванием и потерей зубов.
Тревожные статистические данные, которые подтверждают проблему, — 90% людей старше 50 лет имеют ранние признаки заболеваний дёсен, а 4 из 10 взрослых страдают от воспалений, не замечая симптомов.
Чтобы защитить себя, специалисты советуют добавить к ежедневной гигиене всего четыре простых шага: чистить между зубами ёршиками, очищать язык с помощью специального скребка, быть аккуратным с дёснами, не полоскать рот водой после чистки.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.