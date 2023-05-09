Врач предупредил: солнечный свет может навредить зрению. Вот как этого избежать

Роговица представляет собой прозрачную часть глаза, которая покрывает радужную оболочку и зрачок и позволяет свету проникать внутрь. УФ-повреждение роговицы бывает временным или постоянным. И чем дольше глаза подвергаются воздействию УФ-лучей, тем более серьёзными могут быть симптомы повреждения роговицы.

Кроме того, из-за чрезмерного количества ультрафиолетового излучения может возникнуть катаракта и усугубиться её течение.

Для надёжной защиты глаз очки должны иметь защиту от ультрафиолета 400. Также лучше выбирать очки большого размера, поскольку они лучше защищают кожу вокруг глаз.

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