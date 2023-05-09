Врач предупредил: солнечный свет может навредить зрению. Вот как этого избежать

Врач предупредил: солнечный свет может навредить зрению. Вот как этого избежатьУльтрафиолетовое излучение может повредить также кожу вокруг глаз
Определённое количество солнечного света полезно для здоровья человека. Но также солнце может навредить организму. Например, зрению.
По словам доктора Элизабет Хоукс, консультанта по окулопластике и офтальмологического хирурга, важно, чтобы тёмные очки имели защиту от ультрафиолета. Дело в том, что УФ-излучение способно повредить кожу век и кожу вокруг глаз.
И это ещё не всё. Из-за солнца может ухудшиться состояние роговицы, хрусталиков и других частей глаза. Также воздействие УФ-излучения может привести к развитию некоторых видов катаракты, солнечной ретинопатии и птеригиума.
Роговица представляет собой прозрачную часть глаза, которая покрывает радужную оболочку и зрачок и позволяет свету проникать внутрь. УФ-повреждение роговицы бывает временным или постоянным. И чем дольше глаза подвергаются воздействию УФ-лучей, тем более серьёзными могут быть симптомы повреждения роговицы.
Кроме того, из-за чрезмерного количества ультрафиолетового излучения может возникнуть катаракта и усугубиться её течение.
Для надёжной защиты глаз очки должны иметь защиту от ультрафиолета 400. Также лучше выбирать очки большого размера, поскольку они лучше защищают кожу вокруг глаз.
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