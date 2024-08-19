Врач проводил операции без слухового аппарата: он не слышал крики пациентов

Инцидент произошел в Центре амбулаторной хирургии Тампы в июне 2023 года, где Прасад также ненадлежащим образом делегировал задачи человеку без медицинской лицензии.

В одном случае пациент, не дождавшийся действия наркоза, начал кричать от боли, когда Прасад преждевременно ввел инструменты. Несмотря на крики пациента и предупреждения хирургической бригады, Прасад продолжил процедуру, не зная о дискомфорте пациента из-за отсутствия у него слуховых аппаратов.

В результате этих инцидентов доктор Прасад был оштрафован на 7500 долларов и должен пройти курсы дополнительного медицинского образования. Ему также запрещено самостоятельно проводить процедуры до тех пор, пока не будут выполнены требования по дальнейшей оценке и надзору.