Врач проводил операции без слухового аппарата: он не слышал крики пациентов

Опубликовано 19 августа 2024, 11:15
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Врач проводил операции без слухового аппарата: он не слышал крики пациентовВо время колоноскопии
Гастроэнтеролог из Флориды, Ишвари Прасад, получил условный срок после того, как две процедуры колоноскопии прошли неудачно из-за того, что он не надел слуховые аппараты. Согласно жалобе в Департамент здравоохранения Флориды, слабослышащий Прасад не надел слуховые аппараты во время процедуры, в результате чего не смог услышать крики пациента от боли.
Инцидент произошел в Центре амбулаторной хирургии Тампы в июне 2023 года, где Прасад также ненадлежащим образом делегировал задачи человеку без медицинской лицензии.
В одном случае пациент, не дождавшийся действия наркоза, начал кричать от боли, когда Прасад преждевременно ввел инструменты. Несмотря на крики пациента и предупреждения хирургической бригады, Прасад продолжил процедуру, не зная о дискомфорте пациента из-за отсутствия у него слуховых аппаратов.
В результате этих инцидентов доктор Прасад был оштрафован на 7500 долларов и должен пройти курсы дополнительного медицинского образования. Ему также запрещено самостоятельно проводить процедуры до тех пор, пока не будут выполнены требования по дальнейшей оценке и надзору.