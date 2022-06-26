Врач: проживание с кошками смертельно опасно

Врач: проживание с кошками смертельно опасноДержите их дома
История совместного сожительства с домашними животными насчитывает сотни тысяч лет. Животные помогали выжить в дикой природе, но они же и несли инфекционные заболевания, свойственные только им, как постоянным или промежуточным хозяевам. При плотном контакте с кошками есть опасность получения паразитарных, вирусных и бактериальных заболеваний
По его словам, основные заболевания, которые коты могут передать человеку – бешенство, дерматомикозы, гельминтозы, токсоплазмоз, кампилобактериоз, хламидиоз, сальмонеллезы, туляремия, туберкулез, лептоспироз, пастереллез, туляремия, иерсиниоз, а также многие другие.
Однако по словам врача, если питомец не покидает пределов своей квартиры, то риски переноса опасных заболеваний заметно сокращаются.
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