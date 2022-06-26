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Врач: проживание с кошками смертельно опасно

Держите их дома
Россия – один из лидеров по количеству семей, в которых есть хотя бы один кот. Однако врач-токсиколог Михаил Кутушов назвал опасности, которые могут ожидать владельцев кошек, если их питомец контактирует с другими животными и не только.
Врач: проживание с кошками смертельно опасно

История совместного сожительства с домашними животными насчитывает сотни тысяч лет. Животные помогали выжить в дикой природе, но они же и несли инфекционные заболевания, свойственные только им, как постоянным или промежуточным хозяевам. При плотном контакте с кошками есть опасность получения паразитарных, вирусных и бактериальных заболеваний

Михаил Кутушов
Токсиколог

По его словам, основные заболевания, которые коты могут передать человеку – бешенство, дерматомикозы, гельминтозы, токсоплазмоз, кампилобактериоз, хламидиоз, сальмонеллезы, туляремия, туберкулез, лептоспироз, пастереллез, туляремия, иерсиниоз, а также многие другие.

Однако по словам врача, если питомец не покидает пределов своей квартиры, то риски переноса опасных заболеваний заметно сокращаются.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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