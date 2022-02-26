Врач раскрыл реальную дозу отравления ртутью

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Врач раскрыл реальную дозу отравления ртутьюСпойлер: мы в безопасности
Ртуть — металл токсичный. Однако это мешало нам пользоваться ртутными градусниками на протяжении всей жизни. А если он разбивался, то сразу же выкидывали его и проветривали помещение. Врач-анестезиолог-реаниматолог, Дмитрий Долгинов рассказал о дозе ртути, которая сможет вызвать у вас отравление.
Отравление ртутью возникает при высокой концентрации ее паров. Если разлить полкило жидкого металла в квартире, то это токсично. При высокой концентрации ртути у человека возникают поражения со стороны нервной, сосудистой системы, кровоточивость десен, утомляемость, слабость и так далее
Дмитрий Долгинов
Анестезиолог
Он напомнил, что в ртутных градусниках содержится очень маленькое количество этого вещества, поэтому если вы его разбили, то паниковать не стоит, а лучше обратиться к специальным службам.
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Источник: URA.news