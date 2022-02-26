Врач раскрыл реальную дозу отравления ртутью

Он напомнил, что в ртутных градусниках содержится очень маленькое количество этого вещества, поэтому если вы его разбили, то паниковать не стоит, а лучше обратиться к специальным службам.

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