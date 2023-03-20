Врач рассказал, что нужно есть, чтобы не стареть

Чем больше у человека хронических болезней, тем выше вероятность, что он будет выглядеть старше, чем есть на самом деле. Большое влияние оказывает на внешность также питание.

Ускорить старение организма могут четыре фактора. Это окисление (то есть «ржавление»), гликация, нарушение клеточного обмена, желудочно-кишечные расстройства.

Многие женщины сталкиваются с запорами. Чтобы решить эту проблему, нужно с утра сразу же после пробуждения пить воду, есть меньше животных жиров, употреблять достаточно овощей с пищевыми волокнами и морской капусты.