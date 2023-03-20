Врач рассказал, что нужно есть, чтобы не стареть

Врач рассказал, что нужно есть, чтобы не старетьСостояние кожи зависит и от питания
Доктор Аки Кудо, специалист по гастроэнтерологии и косметологии, рассказал, почему у людей одного возраста кожа может выглядеть молодо или быть грубой и шершавой. Причина может заключаться в рационе.
Фото: The Care Issue
Чем больше у человека хронических болезней, тем выше вероятность, что он будет выглядеть старше, чем есть на самом деле. Большое влияние оказывает на внешность также питание.
Ускорить старение организма могут четыре фактора. Это окисление (то есть «ржавление»), гликация, нарушение клеточного обмена, желудочно-кишечные расстройства.
Многие женщины сталкиваются с запорами. Чтобы решить эту проблему, нужно с утра сразу же после пробуждения пить воду, есть меньше животных жиров, употреблять достаточно овощей с пищевыми волокнами и морской капусты.
В умеренных количествах рекомендуется есть в качестве основных продуктов питания овсянку, цельнозерновой хлеб, коричневый рис и проросший коричневый рис. В этих продуктах много клетчатки. Также вы можете найти в магазинах такие варианты, как тыква, сушёный редис, натто, хидзики, окара, конняка, батат, грибы, брокколи, корень лопуха.
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