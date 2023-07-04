Врач рассказал, что нужно есть для борьбы со стрессом

Причём у людей, которые лучше остальных следовали средиземноморской диете, повысилось настроение. И несколько других исследований это потвердили.

Определённые компоненты средиземноморской диеты (жирная рыба и оливковое масло) отличаются противовоспалительным эффектом. Также появляется всё больше доказательств, что депрессия и беспокойство могут быть связаны с воспалением мозга. Также продукты, входящие в состав средиземноморского рациона, способствуют росту «хороших» бактерий в кишечнике, а они уже производят противовоспалительные вещества.

Продукты, которые благотворно сказываются на нашем настроении, называются психобиотиками. Предварительные результаты одного исследования показали, что диета, которая положительно влияет на микробиоту (бактерии в кишечнике), действительно повышает настроение и укрепляет психическое здоровье.

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