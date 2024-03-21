Врач рассказал, что по состоянию волос можно понять о здоровье человека

Волосы на нашем теле могут расти только в тех местах, где есть фолликулы. В целом рост волос является сложным процессом. Каждый крошечный фолликул проходит различные циклические стадии. На это также могут влиять многие факторы, включая генетику, гормоны, возраст.

Чрезмерный рост волос. Бывает так, что волосы начинают у человека расти по всему телу. Это состояние называется гипертрихозом. В большинстве случаев это реакция организма на приём нового лекарства. Также это может быть связано с анорексией и ВИЧ.

Гирсутизм — ещё одна болезнь, при которой волосы активно растут, причём по мужскому типу: на лице, губах, груди и руках. Это обусловлено тестостероном в больших количествах, а также синдромом поликистозных яичников.

Выпадение волос. Если волосы выпадают в аномальном количестве, то это называется алопецией. Причин этого может быть множество. Среди них — грибковые инфекции, железодефицитная анемия, низкий уровень гормонов щитовидной железы, приём лекарств (включая химиотерапию), генетика, возраст, пол.

Некоторые люди выдёргивают у себя волосы по привычки. Такое называется «трихотилломания».