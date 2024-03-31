Врач рассказал, есть ли смысл принимать пищевые добавки при соблюдении здоровой диеты

Тем не менее есть определённые категории людей, которые должны принимать дополнительно добавки. Это беременные женщины (им нужна фолиевая кислота для предотвращения врождённых дефектов плода), пожилые люди с остеопорозом (для них полезны добавки кальция и витамина D), веганы или люди с целиакией (им необходимы поливитамины).

Кроме того, приём добавок может быть оправдан и для спортсменов. Но не для всех.

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