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Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 марта 2024, 21:45
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Врач рассказал, есть ли смысл принимать пищевые добавки при соблюдении здоровой диеты

Важно учитывать определённые моменты
Примерно 59 миллионов жителей США регулярно принимают те или иные витамины и добавки. В среднем они на это тратят 510 долларов в год. Однако, по мнению экспертов, в большинстве случаев это выброшенные на ветер деньги. И вот почему.
Врач рассказал, есть ли смысл принимать пищевые добавки при соблюдении здоровой диеты
© Medical Xpress

Доктор Мэтью Сильвис, заместитель председателя клинического отдела семейной и общественной медицины штата Пенсильвания, отметил, что сбалансированная диета даёт человеку все необходимые питательные вещества. В этом случае человеку просто не нужно принимать никакие добавки или поливитамины. То есть большинству людей вообще эти пищевые добавки не нужны.

Врач рассказал, есть ли смысл принимать пищевые добавки при соблюдении здоровой диеты
© OSU

Тем не менее есть определённые категории людей, которые должны принимать дополнительно добавки. Это беременные женщины (им нужна фолиевая кислота для предотвращения врождённых дефектов плода), пожилые люди с остеопорозом (для них полезны добавки кальция и витамина D), веганы или люди с целиакией (им необходимы поливитамины).

Кроме того, приём добавок может быть оправдан и для спортсменов. Но не для всех.

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