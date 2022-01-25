Врач рассказал, из-за чего возникает постоянная усталость

По словам специалиста, хроническая усталость и отсутствие сил — признаки банального переутомления. Оно может возникнуть из-за недостатка сна и регулярного стресса. Чтобы избавиться от этого достаточно отдохнуть. Можно уйти в небольшой отпуск и посмотреть на самочувствие после отдыха.

Если же проблема не уходит, то дело может быть в болезни. Врач пояснила, что постоянный упадок сил может быть симптомом таких заболеваний, как гипотиреоз; железодефицитная анемия; надпочечниковая недостаточность, туберкулез, ВИЧ-инфекция, депрессия, онкологические заболевания.

Эндокринолог посоветовала при необходимости обратиться к специалисту. Он назначит необходимые анализы. Заниматься самодиагностикой ни в коем случае нельзя.