Врач рассказал, из-за чего возникает постоянная усталость

Фитнес и здоровье
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Врач рассказал, из-за чего возникает постоянная усталостьЭто может быть признаком болезни
Эндокринолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала, из-за чего может возникнуть хроническая усталость.
По словам специалиста, хроническая усталость и отсутствие сил — признаки банального переутомления. Оно может возникнуть из-за недостатка сна и регулярного стресса. Чтобы избавиться от этого достаточно отдохнуть. Можно уйти в небольшой отпуск и посмотреть на самочувствие после отдыха.
Если же проблема не уходит, то дело может быть в болезни. Врач пояснила, что постоянный упадок сил может быть симптомом таких заболеваний, как гипотиреоз; железодефицитная анемия; надпочечниковая недостаточность, туберкулез, ВИЧ-инфекция, депрессия, онкологические заболевания.
Эндокринолог посоветовала при необходимости обратиться к специалисту. Он назначит необходимые анализы. Заниматься самодиагностикой ни в коем случае нельзя.
Источник: Известия