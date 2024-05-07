Врач рассказал, как избавиться от «заедания» эмоций при похудении

Вот как справиться с эмоциональным питанием и не позволить ему помешать вам похудеть.

Ведите пищевой дневник. Записывайте, что, сколько, когда вы едите, как вы себя чувствуете и насколько голодны. Со временем это позволит увидеть закономерности между вашим настроением и пищей.

Укротите свой стресс. В этом помогут медитация, йога или практика глубокого дыхания.

Проверьте, действительно ли вы голодны. Возможно, голод у вас не физический, а эмоциональный. Также иногда мы принимаем жажду за голод.

Получите поддержку от других людей. Без хорошей группы поддержки вы с большей вероятностью станете «заедать» эмоции.

Боритесь со скукой. Вместо перекусов, когда вам нечего делать, гуляйте, смотрите фильм, играйте со своим питомцем, слушайте музыку, читайте, сидите в Интернете.