Врач рассказал, как избавиться от «заедания» эмоций при похудении

Врач рассказал, как избавиться от «заедания» эмоций при похуденииПо-другому это называется эмоциональным питанием
Вот как справиться с эмоциональным питанием и не позволить ему помешать вам похудеть.
Ведите пищевой дневник. Записывайте, что, сколько, когда вы едите, как вы себя чувствуете и насколько голодны. Со временем это позволит увидеть закономерности между вашим настроением и пищей.
Укротите свой стресс. В этом помогут медитация, йога или практика глубокого дыхания.
Проверьте, действительно ли вы голодны. Возможно, голод у вас не физический, а эмоциональный. Также иногда мы принимаем жажду за голод.
Получите поддержку от других людей. Без хорошей группы поддержки вы с большей вероятностью станете «заедать» эмоции.
Боритесь со скукой. Вместо перекусов, когда вам нечего делать, гуляйте, смотрите фильм, играйте со своим питомцем, слушайте музыку, читайте, сидите в Интернете.
Избавьтесь от искушений. Не храните дома вредную еду. Также не ходите в продуктовый, когда находитесь под влиянием сильных эмоций.
Не отказывайтесь полностью от чего-то вкусного. Ешьте достаточное количество здоровой пищи, но также время от времени наслаждайтесь любимыми блюдами.
Перекусывайте здоровой пищей. Это могут быть свежие фрукты, овощи с нежирным соусом, орехи или попкорн без масла. Либо попробуйте низкокалорийные варианты любимых продуктов.
Учитесь на неудачах. Если вы сорвались, то простите себя и извлеките из этого урок.
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