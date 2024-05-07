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Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 мая 2024, 18:00
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Врач рассказал, как избавиться от «заедания» эмоций при похудении

По-другому это называется эмоциональным питанием
Некоторые из нас любят есть, чтобы избавиться от негативных эмоций: печали, скуки, гнева и т. п. Часто это приводит к перееданию, особенно сладких, жирных и калорийных продуктов.
Врач рассказал, как избавиться от «заедания» эмоций при похудении
© Unsplash/CC0 Public Domain

Вот как справиться с эмоциональным питанием и не позволить ему помешать вам похудеть.

Ведите пищевой дневник. Записывайте, что, сколько, когда вы едите, как вы себя чувствуете и насколько голодны. Со временем это позволит увидеть закономерности между вашим настроением и пищей.

Укротите свой стресс. В этом помогут медитация, йога или практика глубокого дыхания.

Проверьте, действительно ли вы голодны. Возможно, голод у вас не физический, а эмоциональный. Также иногда мы принимаем жажду за голод.

Получите поддержку от других людей. Без хорошей группы поддержки вы с большей вероятностью станете «заедать» эмоции.

Боритесь со скукой. Вместо перекусов, когда вам нечего делать, гуляйте, смотрите фильм, играйте со своим питомцем, слушайте музыку, читайте, сидите в Интернете.

Врач рассказал, как избавиться от «заедания» эмоций при похудении
© Mather Hospital

Избавьтесь от искушений. Не храните дома вредную еду. Также не ходите в продуктовый, когда находитесь под влиянием сильных эмоций.

Не отказывайтесь полностью от чего-то вкусного. Ешьте достаточное количество здоровой пищи, но также время от времени наслаждайтесь любимыми блюдами.

Перекусывайте здоровой пищей. Это могут быть свежие фрукты, овощи с нежирным соусом, орехи или попкорн без масла. Либо попробуйте низкокалорийные варианты любимых продуктов.

Учитесь на неудачах. Если вы сорвались, то простите себя и извлеките из этого урок.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.