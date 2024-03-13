Врач рассказал, как можно снизить риск возникновения заболеваний глаз

Врач рассказал, как можно снизить риск возникновения заболеваний глазСледуйте этим рекомендациям
Признаки слабого зрения следующие: — человек не узнаёт лица родственников и друзей; — ему трудно читать, готовить еду, шить и выполнять другие домашние дела; — ему тяжело подбирать и сочетать цвета в одежде; — ему нужно более яркое освещение или свет кажется тусклее, чем обычно; — он не может прочесть названия магазинов или разглядеть дорожные знаки.
Если у вас есть какой-то из перечисленных симптомов при ношении очков или контактных линз, то вы рискуете приобрести заболевания глаз или ухудшить зрение.
Распространённой причиной плохого зрения у людей в возрасте 55 лет и старше является возрастная дегенерация жёлтого пятна (ВМД). При этом заболевании происходит затуманивание центрального зрения из-за повреждения сетчатки. Гибель/повреждение клеток сетчатки часто приводит к ухудшению зрения и считается необратимым.
Чтобы снизить вероятность развития ВМД, бросайте курить, регулярно занимайтесь спортом, поддерживайте в норме холестерин и кровяное давление, придерживайтесь здорового питания, носите солнцезащитные очки и защитные очки во время тренировок, соблюдайте гигиену при уходе за контактными линзами.
Отличный способ следить за здоровьем глаз — проходить ежегодную проверку зрения. Это повысит вероятность ранней диагностики болезней глаз.
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