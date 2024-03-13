Врач рассказал, как можно снизить риск возникновения заболеваний глаз

Признаки слабого зрения следующие: — человек не узнаёт лица родственников и друзей; — ему трудно читать, готовить еду, шить и выполнять другие домашние дела; — ему тяжело подбирать и сочетать цвета в одежде; — ему нужно более яркое освещение или свет кажется тусклее, чем обычно; — он не может прочесть названия магазинов или разглядеть дорожные знаки.

Если у вас есть какой-то из перечисленных симптомов при ношении очков или контактных линз, то вы рискуете приобрести заболевания глаз или ухудшить зрение.