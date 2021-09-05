Врач рассказал, как по ногтям определить заболевания

Британский доктор Каран Радж утверждает, что есть как минимум 5 признаков, по которым можно узнать о проблемах в организме.

"Облакообразные" пятна на ногтях. В большинстве случаев это просто небольшое повреждение ногтя, поэтому причин для беспокойства нет.