Врач рассказал, как по ногтям определить заболевания

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Врач рассказал, как по ногтям определить заболеванияСостояние ногтей может сообщать о проблемах в организме
LIFE опубликовал материал о признаках заболеваний, на которые указывает внешний вид ногтей.
Британский доктор Каран Радж утверждает, что есть как минимум 5 признаков, по которым можно узнать о проблемах в организме.
- "Облакообразные" пятна на ногтях. В большинстве случаев это просто небольшое повреждение ногтя, поэтому причин для беспокойства нет.
- Тёмная полоса на ногте. Если на ногтевой пластине появилась чёрная продольная полоса, то лучше провериться на наличие подкожной меланомы. Иногда это действительно может свидетельствовать о раке кожи, отмечает врач.
- Небольшие "кратеры" на ногтях. Они выглядят так, как будто поверхность ногтя били маленьким ледоколом. Называется такой симптом точечной коррозией. Он представляет собой признак псориаза, артрита, экземы.
- Изменение цвета ногтей. Пожелтение ногтей характерно, сообщает медик, для грибка. Ещё такое может произойти из-за курения.
- Трещины на ногтевых пластинах. Если ногти легко трескаются и слоятся, значит, в организме недостаток каких-то веществ. Каран Радж советует обратить внимание на питание и сделать меню более сбалансированным.