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Врач рассказал, как по ногтям определить заболевания

Состояние ногтей может сообщать о проблемах в организме
LIFE опубликовал материал о признаках заболеваний, на которые указывает внешний вид ногтей.
Врач рассказал, как по ногтям определить заболевания

Британский доктор Каран Радж утверждает, что есть как минимум 5 признаков, по которым можно узнать о проблемах в организме.

  1. "Облакообразные" пятна на ногтях. В большинстве случаев это просто небольшое повреждение ногтя, поэтому причин для беспокойства нет.
  1. Тёмная полоса на ногте. Если на ногтевой пластине появилась чёрная продольная полоса, то лучше провериться на наличие подкожной меланомы. Иногда это действительно может свидетельствовать о раке кожи, отмечает врач.
Врач рассказал, как по ногтям определить заболевания
  1. Небольшие "кратеры" на ногтях. Они выглядят так, как будто поверхность ногтя били маленьким ледоколом. Называется такой симптом точечной коррозией. Он представляет собой признак псориаза, артрита, экземы.
  1. Изменение цвета ногтей. Пожелтение ногтей характерно, сообщает медик, для грибка. Ещё такое может произойти из-за курения.
  1. Трещины на ногтевых пластинах. Если ногти легко трескаются и слоятся, значит, в организме недостаток каких-то веществ. Каран Радж советует обратить внимание на питание и сделать меню более сбалансированным.