Врач рассказал, как пожилым мужчинам снизить риск развития болезней сердца

Всё это может снизить риск развития ожирения у человека. Это само по себе значит, что сердце будет нагружаться не так сильно.

Ещё одно изменение образа жизни, которое влияет на профилактику развития болезней сердца, - это физическая активность. Необходимо регулярно заниматься спортом. Считается, что физическая активность снижает уровень стресса, кровяное давление, улучшает чувствительность к инсулину.

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