Врач рассказал, как при помощи изменения образа жизни улучшить память

Врач рассказал, как при помощи изменения образа жизни улучшить памятьНужно просто отказаться от одного вида закусок
По словам доктора Майкла Мосли, сладкое часто очень хочется съесть в качестве закуски. Но если вы станете отказываться от подобной идеи, то у вас со временем даже может улучшиться память.
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В подкасте Just One Thing доктор Майкл Мосли признался, что он, как и большинство людей, испытывает тягу к сладкому. И один из способов от этого избавиться - есть больше фруктов.
Если вы вместо шоколадки станете съедать яблоко, то это даст множество преимуществ для здоровья. Такая привычка не только улучшит микробиом, то и поможет избежать проблем с памятью.
Помимо печенья и шоколада, богатым источником свободных сахаров можно назвать подслащённые напитки. Лучше всего, по мнению врача, заменить такие напитки водой. К тому же научные исследования показывают, что если вы станете употреблять меньше таких напитков, то это увеличит объём вашего мозга.
Согласно одному австралийскому исследованию, в котором участвовали 4 тысячи человек, те из них, кто употреблял меньше одного сладкого напитка в день, имели больший объём мозга. Кроме того, они показали лучше результаты и в тестах памяти. И это не единственное подобное исследование.
В статье, опубликованной в журнале Stroke, говорится, что искусственно подслащённые напитки способны повысить риск развития деменции. Так, у тех, кто в день пил хотя бы один стакан, одну бутылку или банку такого напитка, вероятность возникновения болезни Альцгеймера была в 2,9 выше.
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