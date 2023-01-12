Врач рассказал, как при помощи изменения образа жизни улучшить память

Помимо печенья и шоколада, богатым источником свободных сахаров можно назвать подслащённые напитки. Лучше всего, по мнению врача, заменить такие напитки водой. К тому же научные исследования показывают, что если вы станете употреблять меньше таких напитков, то это увеличит объём вашего мозга.

Согласно одному австралийскому исследованию, в котором участвовали 4 тысячи человек, те из них, кто употреблял меньше одного сладкого напитка в день, имели больший объём мозга. Кроме того, они показали лучше результаты и в тестах памяти. И это не единственное подобное исследование.

В статье, опубликованной в журнале Stroke, говорится, что искусственно подслащённые напитки способны повысить риск развития деменции. Так, у тех, кто в день пил хотя бы один стакан, одну бутылку или банку такого напитка, вероятность возникновения болезни Альцгеймера была в 2,9 выше.

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