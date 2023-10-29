Врач рассказал, как выбрать подушку, чтобы избавиться от боли в спине

Выбор подходящей подушки для сна может значительно облегчить боль в спине. Прежде всего, ищите модели, которые обеспечивают хорошую поддержку ваших шеи и позвоночника. Это могут быть подушки из пены с эффектом памяти или контурные подушки.

Вам может помочь также подушка с регулируемой высотой или жёсткостью. Благодаря этому вы будете настраивать подушку в соответствии со своими потребностями.