Врач рассказал, какие действия помогают защититься от деменции

В ходе другого обзора исследований, опубликованного в 2020 году в The Lancet, обнаружилось, что вероятность столкнуться с деменцией увеличивается на 40% при недостатке физической активности, на 60% - при курении, ожирении, диабете независимо друг от друга. Воздействие на людей загрязнения воздуха увеличивало шансы на 10%.

Научно доказано также, что риск возникновения с деменцией выше у тех, кто употребляет алкоголь.

Доктор Галлоуэй порекомендовал для профилактики деменции регулярно заниматься спортом, есть здоровую пищу, отказаться от курения, сократить потребление алкоголя, следить за кровяным давлением.

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