Врач рассказал, какие изменения образа жизни помогут сохранить сердце здоровым

Врач рассказал, какие изменения образа жизни помогут сохранить сердце здоровымСледуйте этим рекомендациям
Лучше всего при переходе к здоровому образу жизни менять всё постепенно, а не сразу. К примеру, начните с 10 минут физических упражнений каждый третий день и доводите всё это до 30 минут пять дней в неделю; ежедневно снижайте количество сахара и соли, заменяйте вредную пищу на рыбу, курицу, фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты.
Важно пить каждый день много воды: не менее 2 литров в сутки. Также избегайте обработанных пищевых продуктов, в которых много трансжиров.
В поддержании здоровья сердца важную роль играет и достаточное количество сна. Это не менее семи часов в день. По словам доктора Карденаса, это снижает риск возникновения гипертонии, диабета, повышенного уровня холестерина, болезней сердца. Научно доказано также, что плохой сон может привести к хроническому стрессу.
Ещё одно важное изменение - отказ от курения и избегание вдыхания табачного дыма (то есть пассивного курения). Исследования показали, что спустя год после отказа от сигарет вероятность развития болезней сердца снижается в два раза.
Прежде чем приступать к физической активности, рекомендуется обсудить это с лечащим врачом. Также необходимо каждый год проходить медосмотр.
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