Врач рассказал, какие праздничные блюда стабилизируют уровень сахара в крови

Жареный картофель. Если оставить картошку остывать, то в ней повысится концентрация резистентного крахмала. Считается, что это вещество способствует более медленному высвобождению глюкозы в кровоток. Однако картофель — это крахмалистые углеводы, поэтому следите за тем, чтобы этот овощ заполнял только ¼ тарелки.

Индейка. В ней мало насыщенных жиров, и она помогает вам насытиться, не вызывая сильных скачков уровня сахара в крови. Также сама по себе индейка — это источник нежирного белка.