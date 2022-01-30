Врач рассказал, какой напиток избавит от жира на животе

Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:38
1 мин.
Врач рассказал, какой напиток избавит от жира на животеЭто, конечно, не газировка
Доктор Тим Бонд рассказал журналистам, какой напиток может помочь избавиться от жира на животе.
Врач, ссылаясь на исследования, заявил, что в похудении может быть полезен зелёный чай. В частности, доктор упомянул документ 2021 года, подготовленный Консультативной группой по исследованию чая (TAP). В нём говорится, что зелёный чай способствует избавлению от висцерального жира, который окружает жизненно важные органы в брюшной полости.
Бонд добавил, что зелёный чай может подавлять аппетит. Также напиток якобы способен снижать число ферментов, участвующих в метаболизме липидов в печени. А ещё в нём содержатся катехины, которые действуют как антиоксиданты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу похудения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Лента.ру