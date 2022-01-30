Врач рассказал, какой напиток избавит от жира на животе

Врач, ссылаясь на исследования, заявил, что в похудении может быть полезен зелёный чай. В частности, доктор упомянул документ 2021 года, подготовленный Консультативной группой по исследованию чая (TAP). В нём говорится, что зелёный чай способствует избавлению от висцерального жира, который окружает жизненно важные органы в брюшной полости.

Бонд добавил, что зелёный чай может подавлять аппетит. Также напиток якобы способен снижать число ферментов, участвующих в метаболизме липидов в печени. А ещё в нём содержатся катехины, которые действуют как антиоксиданты.

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