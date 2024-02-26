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Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 февраля 2024, 14:15
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Врач рассказал, может ли избыток соли навредить почкам

Вот какие опасности для здоровья с этим связаны
Нашему организму для нормальной работы нужен минерал натрий. При объединении натрия с хлоридом образуется поваренная соль. Но что случится с нашим здоровьем, если мы станем есть слишком много соли?

Известно, что натрий добавляется во многие обработанные пищевые продукты, в том числе в упакованные и замороженные. Также многие из нас добавляют в блюда поваренную соль для вкуса. Однако, по словам доктора Ивана Портера II, нефролога клиники Майо, употребление слишком большого количества соли может плохо повлиять на здоровье. Так, в ходе недавнего исследования, опубликованного в JAMA Network Open, выяснилось, что добавление соли в пищу может повысить риск развития хронического заболевания почек.

Врач рассказал, может ли избыток соли навредить почкам
© Daily Express

Почки помогают сбалансировать количество натрия в организме. Если вы употребляете слишком много этого вещества, оно накапливается в крови. Из-за этого возрастает нагрузка на сердце, повышается кровяное давление, увеличивается вероятность возникновения инсульта, сердечных болезней, заболеваний почек.

Когда почки не могут нормально фильтровать токсины и отходы, развивается хроническая болезнь почек.

Натрий добавляется в большинство обработанных пищевых продуктов. Он также присутствует во многих приправах. Рекомендуемая суточная норма этого вещества — 2300 мг, или около 1 чайной ложки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.