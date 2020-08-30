Врач рассказал о более высокой смертности от коронавируса среди мужчин

Малинникова заявила, что летальный исход при COVID-19 встречается среди мужчин в полтора раза чаще, чем среди женщин. Она утверждает, что такова статистика по всему миру. По мнению врача, мужской половой гормон «является неким проводником проникновения вируса в клетку».

ТАСС также приводит мнение профессора университета Лугано в Швейцарии и его коллег. Они предполагают, что лекарства, блокирующие синтез тестостерона, могут помочь в лечении мужчин, заболевших COVID-19.

Недавно генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что пандемия коронавирусной инфекции повлияла на психическое здоровье миллионов людей.