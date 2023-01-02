Врач рассказал о самых популярных мифах о похудении

Часто о кокосовом масле говорят как о самом полезном растительном масле. Но это не так. На самом деле в таком масле на 20 % больше калорий, чем в сливочном. Кроме того, в нём примерно на 65 % больше насыщенных жиров, нежели в сливочном. В умеренных же количествах такое масло вполне безопасно.

Также многие худеющие уверены, что для избавления от лишнего веса им нужно употреблять продукты с низким или пониженным содержанием жира. Но доктор отмечает, что такой подход вовсе не обязательно верный. Проблема заключается в том, что производитель может использовать такую маркировку, чтобы ввести в заблуждение покупателя. Например, на упаковке может быть указано, что продукт содержит на 30 % меньше жира, но это всё равно будет много.

Большинство продуктов с низким содержанием жира отличаются тем, что в них много сахара. А это никак не поможет похудеть, а только помешает.

Третий популярный миф состоит в том, что определённые продукты ускоряют обмен веществ. Научных данных, которые бы подтверждали такой эффект, совсем мало. А ещё в состав многих из таких продуктов входит большое количество сахара и кофеина.

Наконец, не стоит при похудении отказываться от углеводов. Существуют продукты, содержащие много углеводов, но именно благодаря этим углеводам вы будете чувствовать себя сытым дольше.

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