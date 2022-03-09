Врач рассказал об опасности злоупотребления определенной группы БАДов

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Врач рассказал об опасности злоупотребления определенной группы БАДовИ с чем это связано
Сейчас популярны пищевые добавки, так называемые “БАДы”. Однако врач и телеведущий Александр Мясников предупреждает, что частый прием одной группы подобных препаратов может привести к не очень полезным последствиям.
В данном случае он говорил про препараты с цинком. По его словам, частое их употребление приводит к дефициту меди в вашем организме, потому что они активные “конкуренты”. При этом, недостаток меди опасен анемией, симптомами которой являются слабость, головокружение и потеря аппетита.
В организме медь и цинк — это смертельные конкуренты. Там, где всасывается цинк, уже не будет всасываться медь, и, наоборот, где всасывается медь, не будет всасываться цинк
Александр Мясников
Врач и телеведущий
Поэтому, по словам Мясникова, в вопросе меди и цинка важно сохранять здоровый баланс.
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Источник: Smotrim.ru