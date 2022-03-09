Врач рассказал об опасности злоупотребления определенной группы БАДов

В данном случае он говорил про препараты с цинком. По его словам, частое их употребление приводит к дефициту меди в вашем организме, потому что они активные “конкуренты”. При этом, недостаток меди опасен анемией, симптомами которой являются слабость, головокружение и потеря аппетита.