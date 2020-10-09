Врач рассказал, портят ли гаджеты зрение детям

Со специалистом беседовали авторы издания Ridus.ru. Детский офтальмолог Сати Гагиковна Агагулян заявила, что различные гаджеты, компьютер и телевизор не влияют на остроту зрения. Но это не значит, что они не могут спровоцировать другие проблемы. По словам специалиста, если ребёнок сидит за экраном несколько часов подряд, это может привести к синдрому зрительной усталости.

Также врач посоветовала не пользоваться гаджетами в движущемся транспорте. Всё дело в том, что меняющееся расстояние между глазами и телефоном отрицательно влияет на зрительную систему.

Специалист отметила, что читать книги тоже нужно правильно. Следует держать ровную осанку, чтобы не напрягать глаза. Кроме того, в солнечное время года стоит подобрать хорошие солнцезащитные очки.