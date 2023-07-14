Врач рассказал, сколько спорта нужно в неделю, чтобы оставаться здоровым

Врач рассказал, сколько спорта нужно в неделю, чтобы оставаться здоровымПо мнению кардиолога необходимо 150-300 минут физической нагрузки в неделю
Врач-кардиолог рассказал, как часто и сколько времени нужно уделять спорту, чтобы поддерживать организм в здоровом тонусе
Чтобы быть в хорошей форме, необходимо уделять аэробным тренировкам от 150 до 300 минут в неделю. Это советует врач-кардиолог из клиники академика Ройтберга, Вячеслав Колиев, в интервью РИАМО. Он отмечает, что продолжительность тренировок не зависит от возраста.
Рекомендуемое время занятий примерно одинаково для взрослых людей независимо от возраста: 150-300 минут в неделю или полчаса-час умеренной физической активности
Он также советует, что если тренировка интенсивная, то её продолжительность должна быть меньше — от 75 до 100 минут в неделю, что составляет 15-30 минут в день. Колиев рекомендует следить за пульсом во время тренировки, который можно рассчитать с помощью формулы: вычесть возраст человека из числа 220, и полученное значение будет предельной частотой сердечных сокращений (ЧСС).
Таким образом, следуя этим рекомендациям, мы сможем поддерживать хорошую физическую форму и заботиться о своём сердечно-сосудистом здоровье.