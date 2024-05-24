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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 мая 2024, 10:30
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Врач рассказала, чем домашние животные полезны и вредны для человека

Вот что показывают исследования
При уходе за домашним любимцем все мы сталкиваемся как с положительными, так и с отрицательными моментами. Кроме того, в научных работах отмечается, что кошки и собаки могут одинаково хорошо влияют на психическое здоровье людей.
Врач рассказала, чем домашние животные полезны и вредны для человека
© Fear Free Happy Homes

Известно, что домашние животные могут снизить уровень стресса, тревоги и чувство подавленности, в том числе у детей. Было доказано также, что владение питомцами улучшает благосостояние, прививая людям чувство цели и ответственности.

В средствах массовой информации трудности и недостатки владения домашним животным обсуждаются не так часто. К примеру, некоторые исследования демонстрируют, что домашние животные могут привести к усугублению проблем с психическим здоровьем или даже к проблемам со сном.

Питомцы могут стать компаньонами для отдельных людей и семей. Особенно актуально это для пожилых. Исследования показывают, что собаки могут уменьшить чувство одиночества у своих владельцев. Домашние животные в целом, в особенности собаки, могут улучшить навык общения у человека, помогают ему почувствовать связь с другими, повысить шансы на социальное взаимодействие.

Врач рассказала, чем домашние животные полезны и вредны для человека
© Monkeybusinessimages, Getty Images

Также животные могут выявлять первые симптомы медицинских состояний, в том числе судороги. Терапия при помощи животных помогает в том числе при травмах и расстройствах, связанных со стрессом, тревожных расстройствах, расстройствах пищевого поведения, аутизме, черепно-мозговых травмах, неврологических расстройствах и мн. др.

Существуют и отрицательные последствия владения домашними животными. Например, одно исследование показало, что 47% американцев испытывают тревогу разлуки, оставляя своих собак дома. Этот же опрос продемонстрировал, что 41% владельцев отклонили приглашения от людей, потому что не хотели оставлять собаку дома, 70% владельцев домашних животных предпочли бы работать удалённо, чтобы быть рядом с питомцем.

Кроме того, хозяева домашних животных отмечают, что беспокоятся о том, что питомец заболеет или убежит, из-за возможности причинить ему случайно вред.

Также владельцы очень активных собак часто испытывают стресс и стыд, когда выгуливают пса, приглашают к себе домой людей или их собака находится рядом с детьми.

Наконец, домашние животные живут меньше, чем мы. Для некоторых людей потеря домашнего животного может ощущаться хуже утраты человека.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.