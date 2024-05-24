Врач рассказала, чем домашние животные полезны и вредны для человека

Врач рассказала, чем домашние животные полезны и вредны для человекаВот что показывают исследования
Известно, что домашние животные могут снизить уровень стресса, тревоги и чувство подавленности, в том числе у детей. Было доказано также, что владение питомцами улучшает благосостояние, прививая людям чувство цели и ответственности.
В средствах массовой информации трудности и недостатки владения домашним животным обсуждаются не так часто. К примеру, некоторые исследования демонстрируют, что домашние животные могут привести к усугублению проблем с психическим здоровьем или даже к проблемам со сном.
Питомцы могут стать компаньонами для отдельных людей и семей. Особенно актуально это для пожилых. Исследования показывают, что собаки могут уменьшить чувство одиночества у своих владельцев. Домашние животные в целом, в особенности собаки, могут улучшить навык общения у человека, помогают ему почувствовать связь с другими, повысить шансы на социальное взаимодействие.
Также животные могут выявлять первые симптомы медицинских состояний, в том числе судороги. Терапия при помощи животных помогает в том числе при травмах и расстройствах, связанных со стрессом, тревожных расстройствах, расстройствах пищевого поведения, аутизме, черепно-мозговых травмах, неврологических расстройствах и мн. др.
Существуют и отрицательные последствия владения домашними животными. Например, одно исследование показало, что 47% американцев испытывают тревогу разлуки, оставляя своих собак дома. Этот же опрос продемонстрировал, что 41% владельцев отклонили приглашения от людей, потому что не хотели оставлять собаку дома, 70% владельцев домашних животных предпочли бы работать удалённо, чтобы быть рядом с питомцем.
Кроме того, хозяева домашних животных отмечают, что беспокоятся о том, что питомец заболеет или убежит, из-за возможности причинить ему случайно вред.
Также владельцы очень активных собак часто испытывают стресс и стыд, когда выгуливают пса, приглашают к себе домой людей или их собака находится рядом с детьми.
Наконец, домашние животные живут меньше, чем мы. Для некоторых людей потеря домашнего животного может ощущаться хуже утраты человека.
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