Врач рассказала, чем домашние животные полезны и вредны для человека

Известно, что домашние животные могут снизить уровень стресса, тревоги и чувство подавленности, в том числе у детей. Было доказано также, что владение питомцами улучшает благосостояние, прививая людям чувство цели и ответственности.

В средствах массовой информации трудности и недостатки владения домашним животным обсуждаются не так часто. К примеру, некоторые исследования демонстрируют, что домашние животные могут привести к усугублению проблем с психическим здоровьем или даже к проблемам со сном.

Питомцы могут стать компаньонами для отдельных людей и семей. Особенно актуально это для пожилых. Исследования показывают, что собаки могут уменьшить чувство одиночества у своих владельцев. Домашние животные в целом, в особенности собаки, могут улучшить навык общения у человека, помогают ему почувствовать связь с другими, повысить шансы на социальное взаимодействие.