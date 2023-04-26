Врач рассказала о плюсах отсутствия секса

Филатова также заявила, что воздержание от секса исключает риск незапланированной беременности и инфекций, передающихся половым путем.

Кроме того, она отметила, что в период воздержания реже возникают инфекции мочевыводящих путей. Хотя некоторые могут рассматривать воздержание как негативное или нежелательное состояние, Филатова считает, что на самом деле оно может стать временем для личностного роста и исследования.

Узнав больше о своих желаниях и предпочтениях, человек может улучшить свой сексуальный опыт, когда он решит снова стать сексуально активным.

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