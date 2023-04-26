Фитнес и здоровье
17:39, 26 апреля 2023
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Врач рассказала о плюсах отсутствия секса

Так что переживать не стоит

Российская акушер-гинеколог Мария Филатова рассказала о преимуществах воздержания от секса. В беседе со «Спорт-Экспрессом» она отметила ряд преимуществ отказа от половой жизни, в том числе возможность исследовать собственную сексуальность с помощью мастурбации.

Филатова также заявила, что воздержание от секса исключает риск незапланированной беременности и инфекций, передающихся половым путем.

Кроме того, она отметила, что в период воздержания реже возникают инфекции мочевыводящих путей. Хотя некоторые могут рассматривать воздержание как негативное или нежелательное состояние, Филатова считает, что на самом деле оно может стать временем для личностного роста и исследования.

Узнав больше о своих желаниях и предпочтениях, человек может улучшить свой сексуальный опыт, когда он решит снова стать сексуально активным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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