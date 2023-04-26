Врач рассказала о плюсах отсутствия секса

Врач рассказала о плюсах отсутствия сексаТак что переживать не стоит
Российская акушер-гинеколог Мария Филатова рассказала о преимуществах воздержания от секса. В беседе со «Спорт-Экспрессом» она отметила ряд преимуществ отказа от половой жизни, в том числе возможность исследовать собственную сексуальность с помощью мастурбации.
Филатова также заявила, что воздержание от секса исключает риск незапланированной беременности и инфекций, передающихся половым путем.
Кроме того, она отметила, что в период воздержания реже возникают инфекции мочевыводящих путей. Хотя некоторые могут рассматривать воздержание как негативное или нежелательное состояние, Филатова считает, что на самом деле оно может стать временем для личностного роста и исследования.
Узнав больше о своих желаниях и предпочтениях, человек может улучшить свой сексуальный опыт, когда он решит снова стать сексуально активным.
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