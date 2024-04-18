Врач рассказала о пользе кальция для здоровья

Кальций полезен не только для костей и зубов, но и для сердца. Он помогает регулировать свёртываемость крови, сердечные ритмы, то, как кровеносные сосуды расширяются и сжимаются.

Люди, в рационе которых не хватает кальция, имеют более высокий риск развития гипертонии. Но как именно это работает, до конца не понятно.

Рекомендуемая суточная норма кальция — от 1000 до 1200 миллиграммов в день для взрослых. Подросткам и детям в предподростковом возрасте (9−12 лет) нужно немного больше.