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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 апреля 2024, 05:15
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Врач рассказала о пользе кальция для здоровья

Вот что об этом важно знать
По словам доктора Кристины Петерсен, доцента кафедры диетологии Пенсильванского государственного университета в Юниверсити-Парке, штат Пенсильвания, кальций важен для поддержания общего состояния здоровья. Он используется качестве строительного материала для скелета. Более 99% этого вещества находится в костях и зубах.
Врач рассказала о пользе кальция для здоровья
© Pixabay/CC0 Public Domain

Кальций полезен не только для костей и зубов, но и для сердца. Он помогает регулировать свёртываемость крови, сердечные ритмы, то, как кровеносные сосуды расширяются и сжимаются.

Люди, в рационе которых не хватает кальция, имеют более высокий риск развития гипертонии. Но как именно это работает, до конца не понятно.

Рекомендуемая суточная норма кальция — от 1000 до 1200 миллиграммов в день для взрослых. Подросткам и детям в предподростковом возрасте (9−12 лет) нужно немного больше.

Врач рассказала о пользе кальция для здоровья
© Usada

При этом без достаточного количества витамина D организм не сможет усваивать много кальция из пищи. Особенно это важно для здоровья костей.

Также некоторые продукты содержат вещества, которые не позволяют организму использовать кальций. Например, в шпинате содержится достаточное количество кальция, но, согласно одному исследованию, только около 5% оказывается биодоступным, то есть усваивается организмом. Из молока же усваивается примерно 32%.

Большая часть биодоступного кальция может поступать из молочных продуктов, таких как обезжиренное молоко, йогурт и сыр. Согласно Федеральным диетическим рекомендациям, взрослым нужно съедать три порции молочных продуктов по одной чашке в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#здоровье
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#медицина
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#человек