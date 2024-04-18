Врач рассказала о пользе кальция для здоровья

Врач рассказала о пользе кальция для здоровьяВот что об этом важно знать
Кальций полезен не только для костей и зубов, но и для сердца. Он помогает регулировать свёртываемость крови, сердечные ритмы, то, как кровеносные сосуды расширяются и сжимаются.
Люди, в рационе которых не хватает кальция, имеют более высокий риск развития гипертонии. Но как именно это работает, до конца не понятно.
Рекомендуемая суточная норма кальция — от 1000 до 1200 миллиграммов в день для взрослых. Подросткам и детям в предподростковом возрасте (9−12 лет) нужно немного больше.
При этом без достаточного количества витамина D организм не сможет усваивать много кальция из пищи. Особенно это важно для здоровья костей.
Также некоторые продукты содержат вещества, которые не позволяют организму использовать кальций. Например, в шпинате содержится достаточное количество кальция, но, согласно одному исследованию, только около 5% оказывается биодоступным, то есть усваивается организмом. Из молока же усваивается примерно 32%.
Большая часть биодоступного кальция может поступать из молочных продуктов, таких как обезжиренное молоко, йогурт и сыр. Согласно Федеральным диетическим рекомендациям, взрослым нужно съедать три порции молочных продуктов по одной чашке в день.
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