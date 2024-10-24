Врач развенчал миф о пользе 10 тысяч шагов в день: нужно не менее 25 тысяч

По словам Бондаренко, миф о 10 тысячах шагов связан с Олимпиадой, проходивший в Токио в 1964 году. Японцы представили первый в мире шагомер, на котором был нарисован иероглиф, похожий на шагающего человечка. Иероглиф означал 10 тысяч шагов.

Но современная физиология оперирует результатами исследований, согласно которым практически нет никакой разницы между 8 тысячами шагов и 12 тысячами. Однако есть разница, и притом огромная, между 6 тысячами и 8 тысячами шагов. Потому важно проходить всё же от 8 тысяч.

Но эти 8 тысяч — норма для спортивной тренировки, а не для людей «в быту», в целом ведущих маломобильный образ жизни. Поэтому 10 тысяч шагов не дадут ничего сверх 8 тысяч, если это не тренировка.

По словам эксперта, современный человек должен проходить не менее 25 тысяч шагов в день, а лучше 30 тысяч.

«8 тыс. шагов — это именно тренировка в спортивной форме и обуви. Когда пошли свою дистанцию. Для современного человека минимальная двигательная активность в течение дня — 25–30 тыс. шагов в день», — отметил Бондаренко.

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