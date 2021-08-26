Врач сообщила, кому при вакцинации нужны дополнительные лекарства

К пациентам, для которых вакцинация может стать опасной, говорится в материале, относятся люди с избыточным весом. Поэтому им ещё до первой прививки стоит обратиться за консультацией к врачу. Дело в том, что ожирение - признак наличия у человека заболеваний, в том числе хронических.

Без дополнительных лекарств прививка может быть опасна тем, у кого венозный застой крови, варикозное расширение вен и другие серьёзные диагнозы. Тогда медик выписывает антикоагулянты.