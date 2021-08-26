Врач сообщила, кому при вакцинации нужны дополнительные лекарства

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Сегодня в 15:42
Врач сообщила, кому при вакцинации нужны дополнительные лекарстваЕсть особые категории пациентов
Издание LIFE узнало у Нелли Соседовой, ведущего специалиста Vakcina.ru, в каком случае людям необходимо принимать дополнительные препараты во время вакцинации от COVID-19.
К пациентам, для которых вакцинация может стать опасной, говорится в материале, относятся люди с избыточным весом. Поэтому им ещё до первой прививки стоит обратиться за консультацией к врачу. Дело в том, что ожирение - признак наличия у человека заболеваний, в том числе хронических.
Без дополнительных лекарств прививка может быть опасна тем, у кого венозный застой крови, варикозное расширение вен и другие серьёзные диагнозы. Тогда медик выписывает антикоагулянты.
Время приёма препаратов устанавливается индивидуально. Решение об этом принимает врач. Может случиться и так, что человек будет пить таблетки всё время, пока иммунитет вырабатывается, замечает специалист.