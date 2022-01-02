Врач-стоматолог рассказала, как можно избавиться от неприятного запаха изо рта и почему он появляется

Врач-стоматолог рассказала, как можно избавиться от неприятного запаха изо рта и почему он появляетсяОб этом сообщает шведское издание Expressen
По словам медика, в большинстве случаев (80-90 процентов) причина неприятного запаха - в наличии бактерий на языке и на зубах. При этом чем дольше не избавляться от этих бактерий, тем их становится больше.
Наиболее эффективный способ избавления от них - тщательно очищать полость рта при помощи зубной нити, зубной щётки. А для чистки языка понадобится специальный скребок. Правда, нужно понимать, что на 100 процентов от всех бактерий избавиться не получится, но улучшить ситуацию можно.
Кроме того, стоматолог рассказала, какие из распространённых убеждений о запахе изо рта правда. Так, плохой запах может отчасти появиться из-за чеснока (однако он пропадает спустя два часа), жвачка и ополаскиватель для рта способны помочь (но лишь на короткое время), на запах изо рта влияет питание (в том числе диеты), кофе с молоком может также стать причиной неприятного запаха, а алкоголь лишь усиливает плохой запах из-за того, что иссушает организм и полость рта в том числе.