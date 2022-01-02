Врач-стоматолог рассказала, как можно избавиться от неприятного запаха изо рта и почему он появляется

По словам медика, в большинстве случаев (80-90 процентов) причина неприятного запаха - в наличии бактерий на языке и на зубах. При этом чем дольше не избавляться от этих бактерий, тем их становится больше.

Наиболее эффективный способ избавления от них - тщательно очищать полость рта при помощи зубной нити, зубной щётки. А для чистки языка понадобится специальный скребок. Правда, нужно понимать, что на 100 процентов от всех бактерий избавиться не получится, но улучшить ситуацию можно.