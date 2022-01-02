Фитнес и здоровье
Вчера в 23:00
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Врач-стоматолог рассказала, как можно избавиться от неприятного запаха изо рта и почему он появляется

Об этом сообщает шведское издание Expressen
Почему возникает неприятный запах изо рта и какие есть способы избавления от него? На эти вопросы ответила стоматолог Карин Шёгрен.
Врач-стоматолог рассказала, как можно избавиться от неприятного запаха изо рта и почему он появляется

По словам медика, в большинстве случаев (80-90 процентов) причина неприятного запаха - в наличии бактерий на языке и на зубах. При этом чем дольше не избавляться от этих бактерий, тем их становится больше.

Наиболее эффективный способ избавления от них - тщательно очищать полость рта при помощи зубной нити, зубной щётки. А для чистки языка понадобится специальный скребок. Правда, нужно понимать, что на 100 процентов от всех бактерий избавиться не получится, но улучшить ситуацию можно.

Врач-стоматолог рассказала, как можно избавиться от неприятного запаха изо рта и почему он появляется

Кроме того, стоматолог рассказала, какие из распространённых убеждений о запахе изо рта правда. Так, плохой запах может отчасти появиться из-за чеснока (однако он пропадает спустя два часа), жвачка и ополаскиватель для рта способны помочь (но лишь на короткое время), на запах изо рта влияет питание (в том числе диеты), кофе с молоком может также стать причиной неприятного запаха, а алкоголь лишь усиливает плохой запах из-за того, что иссушает организм и полость рта в том числе.

Источник: ИноСМИ
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