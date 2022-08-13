Врач заявил об опасности жары для психики

«Жара — это стресс для организма. Любой стресс действует и на психику человека. При высокой температуре может наблюдаться кислородное голодание из-за ухудшения кровоснабжения мозга. Как следствие — ухудшается настроение, появляется бессонница, растет риск нервных срывов, раздражительности и даже агрессии. В жару значительно снижается концентрация внимания и скорость реакции. Поэтому по возможности лучше воздерживаться от дальних поездок на автомобиле, занятий, которые требуют внимательности, снижать умственные нагрузки, откладывать решение важных вопросов», — сообщил врач.

Недавно эксперты предположили, что женщины могут быть более уязвимы к экстремально высоким температурам, чем мужчины.