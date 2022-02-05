Врачи: активный образ жизни снижает риск возникновения 13 видов рака

По мнению британских врачей, из всех разновидностей рака, 13 становятся менее вероятными, если вы ведете активный образ жизни. Да, в бурной городской среде иногда остается не так много времени на физические упражнения, но врачи настоятельно рекомендуют начать следить за своей физической формой. По их словам, из-за того, что тренировки помогают сбросить лишний вес, уменьшается риск возникновения рака груди и кишечника.