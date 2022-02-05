Врачи: активный образ жизни снижает риск возникновения 13 видов рака

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Врачи: активный образ жизни снижает риск возникновения 13 видов ракаГлавное – продолжать двигаться
По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, примерно у половины всего населения Земли в течение жизни возникает какая-либо форма рака. К сожалению, не с каждым видом этого заболевания можно справиться, но если выполнять определенные меры профилактики, то можно снизить риск его возникновения.
По мнению британских врачей, из всех разновидностей рака, 13 становятся менее вероятными, если вы ведете активный образ жизни. Да, в бурной городской среде иногда остается не так много времени на физические упражнения, но врачи настоятельно рекомендуют начать следить за своей физической формой. По их словам, из-за того, что тренировки помогают сбросить лишний вес, уменьшается риск возникновения рака груди и кишечника.
Подолгу сидеть или лежать в течение дня вредно для нашего здоровья. Даже люди, которые занимаются спортом, могут проводить слишком много времени без движения в течение остального дня
Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании
Источник: Медик Форум