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Врачи: активный образ жизни снижает риск возникновения 13 видов рака

Главное – продолжать двигаться
По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, примерно у половины всего населения Земли в течение жизни возникает какая-либо форма рака. К сожалению, не с каждым видом этого заболевания можно справиться, но если выполнять определенные меры профилактики, то можно снизить риск его возникновения.
Врачи: активный образ жизни снижает риск возникновения 13 видов рака

По мнению британских врачей, из всех разновидностей рака, 13 становятся менее вероятными, если вы ведете активный образ жизни. Да, в бурной городской среде иногда остается не так много времени на физические упражнения, но врачи настоятельно рекомендуют начать следить за своей физической формой. По их словам, из-за того, что тренировки помогают сбросить лишний вес, уменьшается риск возникновения рака груди и кишечника.

Подолгу сидеть или лежать в течение дня вредно для нашего здоровья. Даже люди, которые занимаются спортом, могут проводить слишком много времени без движения в течение остального дня

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании
Источник: Медик Форум
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