Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 февраля 2025, 20:42
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Врачи доказали полезность запивания лекарств молоком

Молоко может заставить некоторые лекарства работать лучше, показало исследование
Новое исследование показывает, что молоко может помочь некоторым лекарствам работать более эффективно при пероральном приеме. Ученые из Университета Монаша обнаружили, что и человеческое, и коровье молоко улучшают всасывание некоторых лекарств, делая их более эффективными.
Врачи доказали полезность запивания лекарств молоком
© Ferra

Объектом исследования стал препарат, используемый для лечения таких инфекций, как туберкулез и криптоспоридиоз. Поскольку младенцы не могут глотать капсулы, исследователи попробовали растворить препарат в человеческом молоке, коровьем молоке или воде. Они обнаружили, что молоко значительно увеличивает количество препарата, поглощаемого организмом, — на 154% при использовании человеческого молока и на 175% при использовании коровьего молока.

Многие лекарства плохо растворяются в воде, что затрудняет их усвоение организмом. Поскольку молоко содержит жир, оно помогает некоторым лекарствам лучше растворяться в желудке, повышая их эффективность. Предыдущие исследования показали аналогичные результаты при использовании лекарств от малярии, паразитарных инфекций и эпилепсии.

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