Врачи назвали две причины, почему мочиться в душе – опасно для здоровья

Врачи назвали две причины, почему мочиться в душе – опасно для здоровьяОткажитесь от этой привычки
Урогинеколог Тереза Ирвин и терапевт Алисия Джеффри-Томас рассказали, как может навредить здоровью привычка постоянно мочиться в душе.
Доктор Тереза Ирвин предупредила: мочиться в душе может быть опасно. Отчасти потому, что вы можете после этого нуждаться в туалете каждый раз, когда слышите звук воды.
Терапевт Алисия Джеффри-Томас подтвердила мысли доктора Ирвин. Всё дело в том, что когда вы писаете в душе, то вы создаёте в мозгу ассоциацию между звуком бегущей воды и необходимостью мочиться. А при дисфункции тазового дна это может вызвать проблемы с мочеиспусканием.
Известно, что дисфункция тазового дна может привести к недержанию мочи или кала. Для того чтобы это предотвратить, выполняйте специальные упражнения для тазового дна.
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