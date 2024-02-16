Врачи назвали главные отличия сердечного приступа от панической атаки

Привести к панической атаке может какой-то стресс. Триггером же сердечного приступа может выступать: перенапряжение либо внезапное напряжение (физическая активность), загрязнение воздуха, экстремально высокие и низкие температуры, внезапные и сильные эмоции (они также могут спровоцировать приступ паники).

Симптомы панической атаки обычно длятся 10-30 минут, а потом проходят. А вот при сердечном приступе эти симптомы не исчезают, а ухудшаются со временем.

При сердечном приступе вы можете ощущать боль, которая отдаёт в челюсть, шею, спину, руку или плечи. Если же это паническая атака, то боль остаётся обычно в области груди. Люди, перенёсшие инфаркт миокарда, часто говорят о давящей или сжимающей боли, сильном давлении в груди или ощущении, будто на их груди сидит слон. При панической атаке боль становится острой, колющей, она может также вызывать онемение рук или ног либо покалывание в этих областях.

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